Ландо Норрис: Результаты отражают скорость машины

Ландо Норрис и Карлос Сайнс показали восьмое и девятое время в квалификации Гран При Венгрии. В McLaren отметили, что такие результаты больше соответствуют реальной скорости машины.

Ландо Норрис (8-й): «Я вполне доволен результатом. Не думаю, что сегодня команда могла сработать лучше, но я мог – в решающей попытке я несколько раз ошибся. Возможно, если бы не ошибки, моя стартовая позиция могла быть выше. Я немного разочарован, но учитывая те сложности, с которыми команда столкнулась в этот уик-энд, мы довольны восьмым и девятым временем в квалификации.

Мы считаем, что в этот уик-энд наши позиции больше соответствуют реальной скорости машины. Предстоит ещё многое сделать, но сегодня мы добились максимума».

Карлос Сайнс (9-й): «После коррекции настроек машина управлялась лучше. В пятницу были проблемы с балансом и температурой шин, но сегодня большинство из них мы решили и двумя машинами квалифицировались в первой десятке. Я по-прежнему не всегда могу предсказать поведение машины, так что возможность добиться большего у нас есть.

Стратегия и контроль состояния шин будут важны в гонке. Я стартую на Soft с девятой позиции, завтра мы вновь сможем побороться за очки».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Ещё одно хорошее выступление в квалификации – Ландо и Карлос показали восьмое и девятое время. Отрадно видеть, что мы близки к Ferrari и Red Bull на этой трассе.

Команда вместе с гонщиками отлично поработала, улучшив машину после сложностей, с которыми мы столкнулись вчера. Баланс стал лучше, в результате оба гонщика без проблем вышли в финал. Переменчивая погода стала дополнительным непредсказуемым элементом, но мы справились. Команда довольна результатом, обеспечившим нам хорошие позиции на старте.

Прогноз на завтра обещает такую же погоду, что и в последние два дня, так что в гонке произойти может всё, что угодно. Мы готовимся к сложной борьбе, смотрим только вперёд, ищем способы атаковать соперников, но не забываем, что позади стартуют быстрые машины, которые смогут выбирать шины на первый отрезок.

Контроль рисков будет иметь ключевое значение для хорошего результата. На этой трассе сложно обгонять, но мы постараемся использовать любые возможности, будь то погода или стратегическое преимущество. Мы готовимся к гонке и надеемся заработать много очков».