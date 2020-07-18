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Автоспорт

Сафнауэр: Мы уверены, что выиграем дело – и доверяем FIA

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Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр сделал заявление по поводу протеста Renault в связи с сомнениями в легальности машины RP20.

Отмар Сафнауэр: «В марте после предсезонных тестов в Барселоне, узнав о слухах по поводу возможных протестов, мы пригласили представителей FIA на нашу базу. Мы позвали их для наблюдения за нашими процессами и общения с нашими конструкторами и специалистами по аэродинамике, чтобы они поняли, как мы разрабатывали эту машину, ведь она существенно отличается от тех, что мы создавали прежде.

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В FIA выразили удовлетворение, что все чертежи принадлежали нам, что все они наши, и что мы работали над этой машиной независимо от кого бы то ни было. Мы всегда были независимой командой, сами разрабатывали компоненты и теперь лишь расширили наши возможности в этой области.

Когда я только присоединился к команде, здесь работали 280 человек. Теперь у нас 480 сотрудников, так что мы наращиваем собственные мощности. Теперь в процессе разбирательства мы должны объяснить стюардам то, что уже сказали FIA.

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Нам нужно собрать доказательства, чтобы продемонстрировать, что наша машина полностью легальна, и именно над этим мы сейчас работаем. Мы уверены, что выиграем это дело, и доверяем методам FIA».

Источник:www.f1news.ru
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