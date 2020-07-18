Томбасис: Мы не собираемся играть роль детективов

Технический директор FIA Николас Томбасис прокомментировал ситуацию, связанную с протестом Renault против Racing Point, подчеркнув, что эксперты федерации не собираются изображать детективов, занимаясь этим расследованием.

Николас Томбасис: «Мы ожидаем, что слушания пройдут примерно через десять дней. Сейчас в Racing Point готовят аргументы в свою защиту, но и в FIA продумывают тактику действий. Слушания пройдут на неделе, предшествующей Сильверстоуну.

Особый вопрос, связанный с воздуховодами тормозов, заключается в том, что перед 2020 годом статус этих компонентов изменился. В 2019-м команды могли на полностью законных основаниях продавать воздуховоды тормозов другим командам, но сейчас это изменилось. И у Renault есть вопросы к процессу, которому следовали в Racing Point, когда внедряли такие воздуховоды.

Я не собираюсь гадать, что в этой команде будут говорить в свою защиту, но думаю, что дискуссия пойдёт больше в философской плоскости. Впрочем, вряд ли мы будем играть роль детективов, разбираясь с тем, что произошло. Дебаты будут носить концептуальный характер, нам предстоит выяснить, в какой степени в Racing Point придерживались действующего регламента, всё ли они делали правильно.

С остальными частями машины всё более-менее понятно, и если, например, в Racing Point получили техническую информацию от Mercedes по поводу переднего крыла, то это всё в пределах правил, здесь особых проблем нет. Но расследование конкретно связано с воздуховодами тормозов.

Что касается прочих частей машины, то у нас такое впечатление, что в Racing Point действительно работали с большим количеством фотографий и копировали на их основе, не получая никакой информации от Mercedes».