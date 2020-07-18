В Williams экспериментировали с настройками

У Williams не возникло серьёзных проблем в пятницу, кроме традиционной нехватки скорости – утром в команде экспериментировали с настройками, пытаясь добиться от машины большего…

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «После двух этапов в Австрии мы с нетерпением ждали возможность поработать с машиной на какой-то другой трассе, но сегодня из-за погоды собрали не так много информации.

Перед началом первой тренировки прошёл дождь, так что состояние трассы по ходу сессии почти не прогрессировало, гонщики разных команд работали с разными составами резины, что не позволило судить о расстановке сил. Но мы выполнили все поставленные задачи и вечером подумаем, как завтра нужно изменить настройки.

После ливня между сессиями и дождя по ходу всей второй тренировки, выезжать не было смысла – вряд ли квалификация или гонка будут проходить при столь низком сцеплении с трассой и плохой видимости.

Мы надеемся, что завтра погода улучшится, но даже если она останется дождевой, мы с оптимизмом ждём продолжения, ведь в прошлый уик-энд мы показали отличный темп во время квалификации на мокрой трассе».

Николас Латифи: «Утром мы отработали привычную программу, быстро нашли хороший темп и показали на короткой серии кругов сравнительно неплохое время, так что я всем доволен. Потом мы экспериментировали с настройками – для этого и нужны тренировки, и многому научились.

Во второй сессии поработать не удалось, мы проехали лишь несколько установочных кругов. Посмотрим, какая погода нас ждёт завтра».

Джордж Расселл: «В первой тренировке машина вела себя неплохо, проблем не возникло и мы решили опробовать разные варианты настроек. Мы знаем, как она работает с базовыми настройками, и решили сделать шаг в сторону, пытаясь добиться от неё большего. Ни один из вариантов не позволил прибавить, а значит – базовые настройки мы выбрали верные.

Во второй сессии из-за дождя я лишь пару раз выезжал из боксов, но и на этих кругах машина вела себя неплохо. Если и завтра условия будут похожими, квалификация может стать лотереей. Это именно то, что нам нужно».