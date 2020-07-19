Фредерик Вассёр: Мы всё равно выложимся на 100%

В Alfa Romeo неудачно провели квалификацию в Венгрии, оба гонщика выбыли уже в первой сессии, но в команде не падают духом…

Фредерик Вассер, руководитель команды: «Результаты совершенно не соответствуют ожиданиям. Нужно разобраться и найти причину. В Австрии мы постепенно прогрессировали по ходу двух уик-эндов, но предстоит ещё многое сделать, чтобы выйти на тот уровень, где мы должны быть.

Гонка будет непростой. Мы надеемся на чуть большую конкурентоспособность машин в гонке, но стартуя с последних рядов Кими и Антонио потеряют в темпе. Мы всё равно выложимся на 100%. Посмотрим, что в итоге получится».



Антонио Джовинацци (19-й): «Сложный день с неутешительным результатом. Мы сделаем всё, чтобы как-то спасти этот уик-энд, посмотрим, как и при какой погоде пройдёт завтрашняя гонка, но нам в любом случае нужно понять, что сегодня пошло не так.

Стартовать с последнего ряда всегда непросто, особенно на трассе, где сложно обгонять, но мы можем надеяться на большую конкурентоспособность машин в гонке, как было в Австрии».

Кими Райкконен (20-й): «Мы далеки от тех мест, которые должны занимать. Нужно понять, что идёт не так – и найти решение, позволяющее пробиться наверх.

У нас много работы во всех областях. Нужно вернуть машине скорость. Завтра другой день, воскресенье не будет простым, но посмотрим, что мы сможем сделать».