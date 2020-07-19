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Льюис Хэмилтон: Это тоже был вызов

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Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Венгрии и вышел в лидеры чемпионата мира.

Льюис Хэмилтон: «Хотите верьте, хотите – нет, но мне действительно пришлось постараться – особенно в конце гонки, чтобы показать быстрейший круг. Мои поздравления всем сотрудникам Mercedes и особенно специалистам из отдела силовых установок – им удалось сработать отменно и добиться прогресса от предыдущего сезона к нынешнему.

Для меня Гран При Венгрии – одна из любимых гонок, но большую часть дистанции я сегодня ехал совершенно один. Но это тоже был вызов, пусть и иного рода. Да, машина была быстра, но без слаженных действий механиков, без верной стратегии я не смог бы победить. Я долго контролировал износ шин Medium, на последних кругах получил Soft и заработал дополнительное очко за быстрейший круг!

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У меня было ощущение, что в первый уик-энд сезона я во многих моментах сработал не лучшим образом. После той гонки я, как, впрочем, после любого Гран При, много времени посвятил анализу и работе, и следующие две гонки провел очень здорово. Надеюсь выступать так и дальше!»

Источник:www.f1news.ru
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