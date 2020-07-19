Макс Ферстаппен: Посвящаю подиум своим механикам!

В Red Bull Racing великолепно отыгрались после субботних проблем. Несмотря на инцидент перед стартом, Макс Ферстаппен завоевал второе место и стал “Гонщиком дня” по итогам зрительского голосования. Алекс Элбон тоже смог отыграться, финишировав пятым…

Макс Ферстаппен (2-й): «Я посвящаю подиум своим механикам. Я думал, что гонка для меня закончится, так и не начавшись. На торможении во время формировочного круга я заблокировал колеса и врезался в барьер по дороге на стартовое поле. Сложно поверить, но мне удалось оттуда выбраться и вернуться на стартовую решётку. Наша команда никогда не сдаётся, и механики великолепно поработали, успев восстановить машину – никто не мог поверить, что у них получится, но они сохраняли спокойствие.

Несмотря на довольно скользкую трассу, мне удалось хорошо стартовать. Невозможно спрогнозировать, что произойдёт в первом повороте, но я видел, что на внутреннем радиусе скопилось много машин, и подумал, что проеду по внешнему, хотя знал, что на мокром асфальте сцепление хуже. Но всё получилось.

Гонка могла закончиться иначе, если бы я на несколько кругов застрял на седьмом месте. Мы принимали верные стратегические решения, а мне надо было контролировать износ резины, ехать в стабильном темпе и осторожно опережать круговых. Финишировать вторым на этой трассе, опередив одну из машин доминирующей команды Mercedes – это потрясающий результат. Вчера мы не ожидали ничего подобного после непростой квалификации и в целом сложного уик-энда. Мы хотим сократить отставание от Mercedes – сейчас эта команда доминирует, опередить их очень сложно, но нас это не остановит».

Александер Элбон (5-й): «Успешная гонка, я получил удовольствие от борьбы. Если бы до старта мне сказали, что я сумею финишировать пятым, я бы не поверил, но с радостью согласился на такой вариант! Стартовать 13-м непросто, но я хорошо начал гонку и отыгрывал позиции. На этой трассе сложно обгонять, приходилось рисковать, чтобы опережать соперников. Каждый манёвр был на пределе, но у нас всё получалось.

Мне понравились эти сражения – здорово, когда удаётся устроить отличное шоу. Я потерял немного времени в трафике, когда ехал за Ferrari – иначе мог оказаться гораздо ближе к лидерам. Но у нас хорошая машина, она очень быстра на свободной трассе.

Я доволен результатом – мы заработали много очков после сложной квалификации. Сегодняшний результат стал отчасти неожиданностью – непонятно, почему наш гоночный темп намного выше скорости в квалификации. Надо в этом разобраться».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Механики отлично поработали сегодня – именно им Макс обязан своим результатом. Отремонтировать машину за 20 минут на стартовой решётке – это невероятно. Им пришлось попотеть. Парни великолепно поработали, тем более, что в этот уик-энд нам пришлось несколько раз менять обвес, а в пятницу нарушить комендантский час.

Мы едва не провалили квалификацию, поэтому здорово отыграться и завоевать второе место на этой трассе, опередив одну из машин Mercedes. Макс показал всё, на что способен, но и Александер великолепно выступил в гонке. Несмотря на стартовую позицию, он показывал отличное время на круге, и это полностью его заслуга – он отлично отыгрывался, обгоняя соперников.

В гонке машина эффективнее, и мы разработали отличную стратегию, но новинки работали не так, как на зимних тестах, поэтому надо проанализировать данные и во всём разобраться до этапов в Сильверстоуне».