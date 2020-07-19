Роман Грожан: Меня застали врасплох

Гонщикам Haas F1 не удалось пройти во вторую часть квалификации в Венгрии. Кевин Магнуссен жаловался на трафик, а у Романа Грожана остыли шины…

Кевин Магнуссен (16-й): «На этой трассе мы ждали большего, но в финальной попытке я попал в трафик на последнем секторе. Это могло сыграть свою роль, ведь мне не хватило совсем немного, чтобы занять 15-е место. Но всё так, как есть, я стартую 16-м – посмотрим, что можно сделать.

Учитывая эффективность нашей машины в гонке в Австрии, я считаю, что у нас есть повод для оптимизма. Стартовать 16-м всегда сложно, но даже в такой ситуации мне удавалось заработать очки. Надеюсь, гонка получится богатой на события – возможно, с сейфти-карами и дождём. Всё это дало бы нам шанс».

Роман Грожан (18-й): «Машина позволяла пройти во вторую часть квалификации – на втором комплекте резины она вела себя великолепно. Думаю, мы могли побороться за 13-е место. Мне было комфортно за рулём. После перехода на последний комплект резины я не сомневался в возможности пройти во вторую часть квалификации – настолько мне нравилось поведение машины.

Вероятно, мы упустили оптимальный момент, перед последним поворотом мне пришлось сбросить скорость, чтобы остальные машины уехали вперёд. К первому повороту резина остыла, и на этом квалификация для меня закончилась. Меня застали врасплох, я упустил шанс пройти во вторую часть квалификации».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Неудачная квалификация, после тренировок мы ждали большего. По-моему, результат отражает расстановку сил – нам надо продолжать работу и стараться каждый уик-энд добиваться максимума от машины. Нам ничего другого не остаётся в столь напряжённый сезон. Надо найти возможности что-то изменить».