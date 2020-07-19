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Автоспорт

В Honda заменят двигатель на машине Гасли

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Пьер Гасли прошёл в финал квалификации в Венгрии, но не смог побороться за места в десятке из-за проблем с мотором. В Honda подтвердили, что француз получит новую силовую установку в гонке, но не будет оштрафован.

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1: «Мы кое-что заметили по данным, поэтому решили не участвовать в финале квалификации. Чтобы избежать новых рисков, мы заменим силовую установку на машине Гасли, но он не получит штраф. Та силовая установка, что использовалась до сих пор в этот уик-энд, будет отправлена на нашу базу в Сакуре, где мы со всем разберёмся».

Источник:www.f1news.ru
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