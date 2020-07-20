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Автоспорт

Алекса Элбона не наказали

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Стюарды Гран При Венгрии рассмотрели обстоятельства инцидента, произошедшего перед стартом гонки, когда один из вентиляторов системы внешнего охлаждения машины был частично направлен в сторону асфальта и мог подсушить его, чтобы обеспечить лучшее сцепление на старте. Спортивный регламент такие действия запрещает.

Стюарды просмотрели видеоматериалы и не нашли преднамеренных действий, целью которых была бы просушка асфальта в месте старта. Никаких наказаний гонщик и команда не получат.

Источник:www.f1news.ru
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