Алекса Элбона не наказали

Стюарды Гран При Венгрии рассмотрели обстоятельства инцидента, произошедшего перед стартом гонки, когда один из вентиляторов системы внешнего охлаждения машины был частично направлен в сторону асфальта и мог подсушить его, чтобы обеспечить лучшее сцепление на старте. Спортивный регламент такие действия запрещает.

Стюарды просмотрели видеоматериалы и не нашли преднамеренных действий, целью которых была бы просушка асфальта в месте старта. Никаких наказаний гонщик и команда не получат.