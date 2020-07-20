Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место

В конце формировочного круга перед стартом Гран При Венгрии Роман Грожан и Кевин Магнуссен свернули в боксы, где перешли с промежуточной резины на слики раньше остальных. Гонщики Haas сделали это по инструкции инженеров, а по регламенту такая помощь команды в этот момент запрещена.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, стюарды пришли к выводу, что в Haas нарушили регламент, и наказали обоих гонщиков прибавкой десяти секунд к итоговому результату.

Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным. В итоговом протоколе Кевин опустился с девятого места на десятое, пропустив вперёд Карлоса Сайнса.

После гонки на счету Haas вместо двух очков стало одно. Благодаря дополнительному очку Сайнса McLaren вышла на чистое третье место в Кубке конструкторов.