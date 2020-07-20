Хэмилтон: Мы должны делать больше в борьбе за равенство

После Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон заявил, что недоволен организацией церемонии исполнения национального гимна, во время которой гонщики выразили поддержку FIA и Формуле 1 в борьбе против дискриминации. На своей странице в Instagram Льюис призвал уделять этому больше внимания.

Льюис Хэмилтон: «Я гонялся ради всех, кто старается изменить ситуацию к лучшему и бороться с неравенством, но наш спорт должен делать в этой области гораздо больше. Меня смущает, что многие команды не взяли на себя общественных обязательств в борьбе с неравенством, или что они не могли найти время, чтобы перед гонкой сделать символический жест в поддержку борьбы против расизма. Такое ощущение, что всё было сделано в спешке, не хватало организации и слаженности, что в свою очередь ослабляет наш посыл и создаёт впечатление, что существует что-то более важное.

Неважно, будем ли мы опускаться на колено или нет, но мы должны показать миру, что все в Формуле 1 едины в борьбе за равенство и открытость. Формуле 1 и FIA нужно сделать больше. Быстрого решения проблемы расовой дискриминации не существует, но мы не можем просто один раз это признать и двигаться дальше. Мы должны сохранять концентрацию, продолжать привлекать внимание к этой проблеме и призвать к ответу тех, кто наделён властью».

Британец добавил, что в ближайшие дни обсудит эту проблему с президентом FIA Жаном Тодтом: «Нам не хватает лидерства. Кто-то должен прийти и сказать: “Парни, вот что мы будем делать, и я хочу, чтобы вы все в этом участвовали”. А сейчас этого нет. Я поговорю с Жаном, потому что никто другой не будет это делать. Но несколько гонщиков подошли ко мне и сказали: “Я хочу участвовать, что я могу сделать?” Это фантастика! Я мечтаю, чтобы к концу года мы больше знали и лучше в этом разбирались, чтобы мы объединились под флагом Формулы 1».

В ответ на комментарий шестикратного чемпиона представитель Формулы 1 заявил: «Покончить с расизмом и сделать Формулу 1 более разнообразной – это наш приоритет, и все поддерживают эту идею. В прошлом ноябре мы разработали соответствующий план, а несколько недель назад объявили о новых планах создать оперативную группу для решения этих проблем, а также организовать фонд. Уже выделено более одного миллиона долларов на обучение и создание рабочих мест для групп людей, которые недостаточно представлены в автоспорте. Мы хотим добиться устойчивых изменений и работаем в этой области».