Итальянская пресса ждёт перемен в руководстве Ferrari

Итальянская пресса эмоционально комментирует итоги Гран При Венгрии, все ждут перемен в руководстве Ferrari…

La Gazzetta dello Sport: «Очередное унижение Ferrari – скоро в Маранелло полетят головы. Команда Феттеля и Леклера не могла выступить хуже. Ferrari упала ещё глубже, чем в 2019-м, когда в Венгрии уступила минуту победившему Хэмилтону».

Tuttosport: «Ferrari опустилась во второй дивизион Формулы 1. Льюис Хэмилтон празднует очередную победу, а команда из Маранелло вновь демонстрирует неспособность идти в ногу с Mercedes. Ожидается смена руководства, проблем у команды стало слишком много»,

Corriere della Sera: «В Ferrari понимают, что построили ужасную машину. Прогресс в квалификации дал некоторую надежду, но 70 кругов гонки всё расставили по местам. В Маранелло ожидаются кардинальные перемены – не только в техническом отделе, но и в руководстве».