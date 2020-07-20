Понедельник, 20 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортИтальянская пресса ждёт перемен в руководстве Ferrari
Автоспорт

Итальянская пресса ждёт перемен в руководстве Ferrari

AdminНет комментариев
Добавлено

Итальянская пресса эмоционально комментирует итоги Гран При Венгрии, все ждут перемен в руководстве Ferrari…

La Gazzetta dello Sport: «Очередное унижение Ferrari – скоро в Маранелло полетят головы. Команда Феттеля и Леклера не могла выступить хуже. Ferrari упала ещё глубже, чем в 2019-м, когда в Венгрии уступила минуту победившему Хэмилтону».

Tuttosport: «Ferrari опустилась во второй дивизион Формулы 1. Льюис Хэмилтон празднует очередную победу, а команда из Маранелло вновь демонстрирует неспособность идти в ногу с Mercedes. Ожидается смена руководства, проблем у команды стало слишком много»,

Читайте также:  Нико Хюлкенберг расстался с Dekra

Corriere della Sera: «В Ferrari понимают, что построили ужасную машину. Прогресс в квалификации дал некоторую надежду, но 70 кругов гонки всё расставили по местам. В Маранелло ожидаются кардинальные перемены – не только в техническом отделе, но и в руководстве».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Росс Браун: Все команды копируют решения других

Хэмилтон: Мы должны делать больше в борьбе за равенство

Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место

Алекса Элбона не наказали

Серхио Перес: Пробуксовка на старте дорого мне стоила

Закрыть