Монтедземоло: Проблема Ferrari – не гонщики, а машина

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что проблемы команды связаны с недостатками менеджмента и медленной машиной…

Лука ди Монтедземоло: «Руководству Ferrari пора принять смелые решения, взять быка за рога. Сегодняшние проблемы возникли из-за недостатков менеджмента. Слишком много ответственности лежит на плечах одного и довольно молодого человека. Маттиа Бинотто фактически работает один и, среди прочего, должен руководить гонщиками. Мне кажется преждевременным говорить о необходимости реструктуризации команды, но нужно как можно скорее заняться вопросами управления.

Если не удастся добиться прогресса в работе с машиной, в следующем году всё будет ещё хуже. Нужно иметь мужество признать поражение в этом году, чтобы не рисковать следующими сезонами. Меня это очень беспокоит.

Я не стал бы так рано заявлять о расставании с Себастьяном Феттелем. Я бы дольше сохранил это в тайне, ведь в результате сейчас Леклер испытывает огромный прессинг, но он ещё очень молод, всего год назад присоединился к Ferrari, и ещё ничего не выиграл.

Держать под контролем двух сильных гонщиков непросто, так что команда правильно сделала ставку на одного, но я бы не спешил с заявлением. Какой он, этот Леклер? Сложно сказать. Я не слишком внимательно следил за ним.

В любом случае, проблема Ferrari – не гонщики, а медленная машина. И я сомневаюсь, что эту проблему решит новый носовой обтекатель или антикрыло: гонки проходят каждую неделю или каждые две, но с таким менеджментом сложно думать о будущем.

Возглавить Формулу 1? Я не люблю говорить об этом, поскольку мне очень жаль. Когда я получил предложение, в Ferrari наложили вето, поскольку я итальянец и человек Ferrari. Отец говорил мне: «Будь осторожен, ведь люди завидуют прошлому». Я сожалею, потому что мне понравилась бы эта работа».