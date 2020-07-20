Росс Браун: Все команды копируют решения других

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун в традиционной колонке подвёл итоги Гран При Венгрии…

Хэмилтон показывает класс

Между Льюисом Хэмилтоном и Хунгарорингом есть какая-то магия. Гонщик и трасса отлично друг другу подходят – даже погода не помешала Льюису доминировать в гонке, одержать очередную победу и завоевать лидерство в личном зачёте. Мне не хватает эпитетов, чтобы описать Хэмилтона – настолько стабильно он выступает с тех пор, как присоединился к «Серебряным стрелам». В этот уик-энд в Венгрии он был непобедим.

Пожалуй, больше всего меня впечатлило то, что другие важные проблемы могут отвлечь более слабого гонщика, но Льюис берется за всё, и похоже, что подобные увлечения его больше мотивируют. Он в первых рядах борьбы за многообразие и доступность спорта. Он верит в это и старается всеми силами что-то изменить. При этом он каждую неделю показывает всё, на что способен на трассе. Выдающаяся личность.

Успехи и неудачи Red Bull Racing

Когда бежишь, стараясь кого-то догнать, можно споткнуться. Именно это сейчас происходит в Red Bull Racing. Они столько сделали в техническом плане, чтобы добиться прогресса, но одни решения оказались эффективными, а другие – нет.

Когда работаешь в таком темпе, натыкаешься на препятствия, и мы видели, что в начале уик-энда в Венгрии их преследовали проблемы. Red Bull Racing – опытная команда с большими ресурсами, в воскресенье им удалось отыграться, но нужно сокращать отставание – и делать это быстро.

В воскресенье в Red Bull Racing продемонстрировали мастерство и опыт, быстро отремонтировав поврежденную машину Макса, когда до старта оставались считанные минуты. Это было великолепно. Я и раньше видел подобную работу, но она была не у всех на виду, а в боксах. Но это столь же впечатляющее и великолепное достижение, как и всё, что я видел прежде.

Ферстаппен загладил свою вину

Макс чувствовал вину перед командой за то, что перед гонкой создал для неё проблемы. Он не хотел снова подвести тех, кто так быстро и здорово отремонтировал его машину. Ферстаппен – исключительный гонщик, и он это показал подиумом в гонке, хотя в команде и на стартовой решетке все думали, что добиться такого результата невозможно, тем более в конце столь сложного уик-энда.

Именно такие выступления показывают, почему в Red Bull Racing хотят предоставить ему достойную машину, чтобы он мог регулярно бороться за позиции в лидирующей группе. Они знают, что если смогут это сделать, то получат шанс побороться с Льюисом за титул.

В этом году насыщенный сезон, гонки следуют одна за другой, Макс и команда знают, что должны быстро реагировать, чтобы не позволить Льюису создать отрыв. Стоит это допустить – и титул будет потерян.

В Racing Point наслаждаются новым статусом

В Формуле 1 всегда были команды, добивающиеся более высоких результатов, чем позволяет машина – и последнее время с этой задачей справляются именно в Racing Point. В начале уик-энда они показали, что у них отличные перспективы, и я уверен, что они расстроены тем, что итоге не смогли подняться на подиум.

Но когда вы сражаетесь впереди с крупными командами, все наказывают вас за ошибки. Важно каждое решение, каждое движение. В Racing Point должны привыкнуть к борьбе в группе лидеров. Но даже это показывает их прогресс в этом сезоне.

Название команды часто оказывалось в заголовках, даже когда речь шла не о результатах на трассе – это произошло из-за протеста Renault, ставящего под сомнение легальность их машины. Я считаю, что копирование в Формуле 1 – это нормально. У каждой команды есть фотографы на пит-лейн, которые снимают тысячи фотографий каждой машины для анализа, чтобы скопировать лучшие идеи. Мы раньше давали нашим фотографам целые списки интересующих нас решений.

В Racing Point сделали следующий шаг и поработали более основательно. В паддоке не существует ни одной команды, которая не скопировала бы что-то у другой. Я могу попросить технических директоров всех команд поднять руку, если они не подсмотрели какое-нибудь решение у других. Ни одной руки не поднимется. Я тоже копировал идеи других.

В прошлом году у Racing Point был доступ к воздуховодам тормозов машины Mercedes, ведь они не входили в список деталей, которые команды не могут купить. В этом году они включены в этот список, поэтому их надо разрабатывать самостоятельно.

Однако в Racing Point не могут забыть те знания, которые они приобрели, используя воздуховоды тормозов Mercedes образца 2019 года. Это сложная проблема и эксперты FIA должны её решить.

Три гонки подряд – и все успешные

Я очень рад, что сезон начался именно так. Я благодарю Формулу 1, FIA, промоутеров, команды, всех кто нам помогает, за напряжённую работу и ответственный подход, позволивший вернуть шоу на трассы.

Формула 1 – первый международный чемпионат, который возобновился после карантина, и мы можем этим гордиться, но не должны довольствоваться достигнутым. Мы ещё долго будем сталкиваться с этим вирусом в разных формах. Перед нами стоят серьёзные задачи, но я воодушевлён тем, что увидел. Здорово, что гонки возобновились. Я уже забыл, как скучал по ним.

В будущем мы продолжим адаптироваться, ведь каждая страна, куда мы приезжаем, выдвигает новые требования. Мы продолжим напряженно работать, чтобы сохранить максимальную безопасность для наших сотрудников, но должны гордиться своими достижениями и тремя первыми Гран При – они прошли великолепно.