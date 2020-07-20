Серхио Перес: Пробуксовка на старте дорого мне стоила

Стартовав третьим и четвёртым, Лэнс Стролл и Серхио Перес финишировали четвёртым и седьмым. Этот результат стал лучшим для Racing Point в сезоне – команда занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, всего очко уступая McLaren.

Лэнс Стролл (4-й): «Я очень рад четвёртому месту. Хороший результат, я благодарен команде за отличную работу по ходу уик-энда. Было весело бороться с Максом Ферстаппеном на старте и выйти на второе место в переменчивых условиях.

Я в одиночестве ехал четвёртым, но главное, что вместе с Серхио мы заработали для команды много очков. Довольно сложная гонка, и я хочу посмотреть запись, чтобы понять, как в будущем добиваться большего.

Мы провели три гонки подряд, и во всех выглядели сильно. Полагаю, подиум сегодня был близок, ведь мы серьёзно боролись с Валттери Боттасом. Возможно, стоило действовать иначе, но легко рассуждать после финиша. Таковы гонки, сегодня мы довольны четвёртым местом».

Серхио Перес (7-й): «Я недоволен своим стартом. Я допустил сильную пробуксовку колёс и потерял много позиций. На Хунгароринге всегда сложно отыгрываться, но я сделал всё, что мог, и провёл несколько отличных сражений.

Ещё у меня были приключения по ходу гонки – на сухом асфальте я широко выехал за пределы трассы – мне повезло, что я не доехал до стены. Оказавшись на пустой трассе, я смог продемонстрировать скорость машины, но время, потерянное на первом круге, дорого мне стоило. Важно, что команда заработала много очков, и мы в шаге от третьего места в Кубке конструкторов».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Дождь перед стартом изменил ситуацию, осложнив задачу для всех. Лэнс отлично стартовал, поднявшись на второе место. Серхио допустил пробуксовку, откатившись на седьмое. Трасса высохла для перехода на слики и мы провели пит-стопы в самое подходящее время – одновременно с соперниками.

По ходу гонки Лэнс боролся за подиум, но ему было сложно что-то противопоставить Боттасу на Mercedes. Четвёртое место – отличный результат в завершении сильно проведённого уик-энда. Седьмое место Серхио стало следствием неудачного старта и того, что практически всю гонку он провёл позади Феттеля и Элбона. Это показывает, насколько сложно вплотную преследовать соперников и обгонять, даже если у тебя преимущество в темпе.

Команда заработала 18 очков, укрепив четвёртое место в Кубке конструкторов. Результат стал наградой для всех сотрудников команды, работавших на трассе и на базе».