Клэр Уильямс: Мы снова чувствуем адреналин

В подкасте F1 Nation заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс говорила о настроении в команде после трёх первых гонок…

Клэр Уильямс: «Всегда сложно судить о позициях, пока машина не выйдет на трассу. Можно долго работать с CFD, проводить тесты в аэродинамической трубе, сравнивать данные, но всё выясняется только на трассе.

На зимних тестах в Барселоне мы думали, что уступаем соперникам гораздо больше, чем выяснилось в первых гонках. Но нам помогли обстоятельства, благодаря им машина казалась гораздо быстрее, чем на самом деле. Я не скажу, что мы удивлены. Наши люди много работали и заслужили некоторую награду.

Мы испытали разные эмоции после проблем, преследовавших нас в последние годы, когда нам пришлось нелегко. Даже будучи далеко позади, мы оставались объектом для критики, справиться с этим было очень сложно. Сейчас нас переполняют разные эмоции. Мы чувствуем облегчение.

Мы обещали, что в этом году будем выступать лучше, и я очень рада, что это так. Это очень важно для нас. Мы снова чувствуем адреналин, когда наши машины выезжают на трассу, ведь мы знаем, что они могут добиться более высоких результатов, чем последние места в квалификации и гонке. За два года легко забыть эти ощущения, но теперь мы можем гордиться собой.

Мы знаем, какие проблемы у нас были в прошлом году. В плане аэродинамики машина получилась не такой, как нам хотелось бы. Наши специалисты много работали, чтобы улучшить баланс и добиться стабильной работы аэродинамического обвеса. По-моему, им это удалось.

Впереди ещё много работы. Остаются некоторые проблемы с системой охлаждения и тормозов, и мы должны их решить. Но мы добились прогресса и в этой области. Всё это помогло нам получить более стабильную машину с более эффективными тормозами, которой доверяют гонщики.

Сейчас у нас нет технического директора – и это осознанный выбор. Я не считаю, что надо обязательно использовать традиционную модель. Она не работала раньше и мы решили попробовать что-то новое? Продолжать делать то же самое, ожидая при этом другого результата – это неправильно.

Теперь у нас есть управляющий директор – Саймон Робертс, присоединившийся к нашей команде после блестящей карьеры в McLaren, где он был операционным директором. Он знает своё дело, сочетает технический и операционный аспекты. Мы считаем, что он поможет команде прогрессировать.

Мы проделали огромную работу по реструктуризации команды, пересмотрели организацию аэродинамического и конструкторского отдела, создали новый отдел планирования, реорганизовали наше производство и пригласили новых специалистов во всех этих областях. Кроме того, мы повысили в должности многих сотрудников – и это сработало.

У нас отличная команда, в которую нужно привлечь ещё несколько специалистов. Но нам не нужен технический директор. У нас все на своих местах. У нас правильная организация, теперь надо позволить команде спокойно работать, чтобы можно было двигаться вперёд».