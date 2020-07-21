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Автоспорт

Ландо Норрис: Я сам подвёл команду

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Ландо Норрис провалил старт в Венгрии и считает, что именно это сыграло ключевую роль в его неудаче в прошедшей гонке…

Ландо Норрис: «Команда отлично справилась. Пит-стопы прошли не идеально, но из-за них я ничего не потерял. Я сам подвёл команду – никогда не стартовал так плохо, как в Венгрии. Я сам всё испортил, на этой трассе сложно обгонять, так что я ничего не мог сделать. Я пробовал отыграться, но 13 место – мой максимум в этой гонке.

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В целом, эти три недели можно считать успешными. Я хотел кое-что улучшить, и мне это удалось. В гонке я допустил несколько ошибок, но не потерял из-за этого много очков – возможно, я финишировал бы на той же позиции, что и Карлос, заработав в лучшем случае одно или два очка.

Это не конец света, но в будущем хочется финишировать в десятке, когда появляется такая возможность. В Венгрии у нас был шанс заработать пару очков, которые в конце сезона могут сыграть важную роль.

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Первые две гонки прошли идеально. В Венгрии я впервые ошибся, значит, я работаю недостаточно. Мы проанализируем всё, что произошло за последние три недели, и постараемся лучше выступить в Сильверстоуне».

Источник:www.f1news.ru
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