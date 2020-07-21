Мика Хаккинен: У Ferrari и Red Bull есть новый соперник

В традиционной колонке двукратный чемпион Мика Хаккинен подвёл итоги минувшего Гран При Венгрии…

Мика Хаккинен: «У Mercedes по-прежнему самая быстрая машина в Формуле 1, а поскольку Хэмилтон уже семь раз выиграл Гран При Венгрии, можно было ожидать, что шестикратный чемпион будет доминировать в воскресной гонке.

Льюис выступил идеально: стартовал с поула, его преимущества было достаточно, чтобы провести третий пит-стоп и на шинах Soft проехать лучший круг гонки, записав на свой счёт дополнительное очко.

В субботу Хэмилтон легко завоевал 90-й поул, несмотря на прессинг со стороны Боттаса. Даже Валлттери признал, что хотя очень доволен своим кругом, Льюис оказался быстрее. Поул крайне важен на трассе, где сложно обгонять.

Мне в своё время нравилось гоняться на Хунгароринге, и я знаю, как приятно там проехать хороший круг. Во втором сезоне в Формуле 1 я финишировал там четвёртым, выступая за Lotus, и побеждал в 1999-м, когда завоевал второй титул в McLaren. Там короткий круг, но можно отыграть много времени, если проехать его точно.

Поскольку сейчас Mercedes выступает в своей лиге, очень жаль, что на старте у Валттери возникла проблема, из-за которой он опустился на седьмое место. В современных машинах Формулы 1 есть несколько световых сигналов, оповещающих гонщиков. Когда у Валттери на экране погас красный индикатор стартовых огней, он тронулся с места, но сразу затормозил, и к этому времени погасли обычные стартовые огни.

Из-за небольшой ошибки гонка у Валттери получилась непростой – ему пришлось опережать Ferrari Шарля Леклера, обоих гонщиков Haas F1 и невероятно быструю машину Racing Point Лэнса Стролла, прежде чем навязать Максу Ферстаппену борьбу за второе место. В конечном счете, Валттери не хватило времени, чтобы опередить Red Bull Racing – на финише он уступил ему менее секунды.

Теперь Валттери уступает Льюису в личном зачёте и знает, какую роль играют две следующие гонки для его борьбы за титул, ведь оба этапа пройдут в британском Сильверстоуне и являются домашними для Хэмилтона и Mercedes. Их машины будут невероятно быстры на этой трассе, а нас ждёт ещё один поединок между Льюисом и Валттери в квалификации и гонке.

Мы часто говорим о важности командной работы в Формуле 1. Макс Ферстаппен должен поблагодарить механиков Red Bull за то, что они помогли ему финишировать вторым в Венгрии. Они не тоько великолепно сработали на пит-стопах, но и отремонтировали переднюю подвеску на стартовой решетке и заменили переднее антикрыло после его аварии на пути из боксов на стартовую решётку.

Обычно гонщик не попадает в аварию по пути на стартовую решетку, но судя по записи с бортовой камеры, Макс не ожидал столь плохого сцепления промежуточных шин на мокрой трассе. Колёса дважды заблокировались, и он вылетел. Машина Формулы 1 хорошо работает, когда шины достаточно прогреты, а на промежуточной резине бывает сложно определить уровень сцепления, когда первый раз выезжаешь с пит-лейн.

Максу повезло, что он боком врезался в шинный барьер. Если бы удар пришёлся в переднюю часть машины, то я сомневаюсь, что он смог бы вернуться на стартовую решётку.

В Red Bull Racing отлично поработали, заменив за 20 минут поврежденные элементы подвески и другие детали, а затем Макс великолепно провёл гонку. Стартовав седьмым, он быстро поднялся на третье место и опередил Лэнса Стролла в борьбе за вторую позицию. Кроме того, он контролировал износ резины, особенно Hard на последнем отрезке из 35 кругов.

Поскольку его напарник Александер Элбон финишировал пятым, нет сомнений, что в этом году у Red Bull Racing отличные шансы навязать борьбу Mercedes, но только если они добьются прогресса в работе с шасси и двигателем. Им будет нелегко догнать Mercedes, и я не знаю, хватит ли им времени в столь насыщенном сезоне, начавшемся настолько поздно.

Если какая-то команда уже добилась большого прогресса в этом году, то это Racing Point. Они фантастически поработали в Венгрии. Некоторые болельщики критикуют Лэнса Стролла за то, что его отец владеет командой и дал ему возможность выступать в Формуле 1, но мы и раньше видели его успехи. В воскресенье он отлично провёл гонку – боролся с Максом и Валттери и финишировал четвёртым, а его напарник Серхио Перес – седьмым. Лэнс заслуживает похвалу за такое выступление.

Успехи Racing Point – очень важный момент для Формулы 1 в стратегическом плане. Команда скоро будет переименована в Aston Martin, и у неё уже сложились крепкое техническое и коммерческое сотрудничество со знаменитой британской компанией, и с Mercedes-Benz. Это может означать, что у Ferrari и Red Bull Racing появился сильный соперник, сотрудничающий с Mercedes и Aston Martin. Мы уже видели, насколько успешным может быть этот проект. Поскольку у Ferrari менее конкурентоспособная машина, а у Red Bull Racing тоже некоторые проблемы, теперь им предстоит бороться с Racing Point, а не только с Mercedes.

Формула 1 всегда была одновременно спортивным и деловым соперничеством. Работа гонщиков – пилотировать машину, но помимо гонок, на спорт влияют деловые договорённости между командами, акционерами, поставщиками моторов и автопроизводителями. Ferrari и Red Bull Racing должны добиться прогресса во всех сферах, если хотят в ближайшем будущем стабильно бороться с Mercedes.