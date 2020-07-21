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Перес: Очевидно, кого заменит Феттель

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В интервью испанской Movistar Серхио Перес заявил, что понимает – в случае прихода Себастьяна Феттеля команда заменит именно его, а не сына руководителя Лэнса Стролла.

Серхио Перес: «Если кому-то придётся уйти, то выбор очевиден. На месте отца я бы не выгнал из команды своего сына. Вокруг ходит множество слухов, но я не могу ничего с этим сделать. У меня всё остаётся по-прежнему.

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У меня контракт с командой, но во всех контрактах есть возможность досрочного расторжения. Это отчасти связано со спонсорами, уход которых мог бы активировать этот пункт, но мы работаем со всеми нашими спонсорами, так что с этой стороны проблем быть не должно».

Источник:www.f1news.ru
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