Перес: Очевидно, кого заменит Феттель

В интервью испанской Movistar Серхио Перес заявил, что понимает – в случае прихода Себастьяна Феттеля команда заменит именно его, а не сына руководителя Лэнса Стролла.

Серхио Перес: «Если кому-то придётся уйти, то выбор очевиден. На месте отца я бы не выгнал из команды своего сына. Вокруг ходит множество слухов, но я не могу ничего с этим сделать. У меня всё остаётся по-прежнему.

У меня контракт с командой, но во всех контрактах есть возможность досрочного расторжения. Это отчасти связано со спонсорами, уход которых мог бы активировать этот пункт, но мы работаем со всеми нашими спонсорами, так что с этой стороны проблем быть не должно».