Тост: Механиков Red Bull можно только поздравить

Руководитель AlphaTauri Франц Тост впечатлён работой механиков Red Bull Racing, восстановивших сломанную подвеску на машине Макса Ферстаппена за считанные минуты перед стартом гонки.

Франц Тост: «В Венгрии скорости не так высоки и поребрики не столь опасны, но на мокрой трассе возможно всё. Макс постарался минимизировать последствия после вылета.

Тем не менее, пострадал не только носовой обтекатель, который относительно просто заменить. Механикам Red Bull Racing пришлось поменять детали подвески. Я видел их работу, когда подошёл к Хельмуту Марко на стартовом поле, чтобы кое-что обсудить. Они справились невероятно быстро. Отличная работа! Механиков Red Bull можно только поздравить».