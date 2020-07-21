В Малайзии будут готовить гонщиков к Формуле 1

Исполнительный директор автодрома Сепанг Ажан Шафриман Ханиф, назначенный на эту должность весной, анонсировал программу отбора и подготовки гонщиков к Формуле 1, заявив, что на это потребуется 15-20 лет – и финансовая помощь частных и государственных компаний.

У Малайзии уже был свой гонщик в Формуле 1 – Алекс Йонг, но и он выступал не слишком удачно, и малайзийский этап покинул календарь Формулы 1. Ханиф надеется, что после появления гонщика и этап может вернуться.

Ажан Шафриман Ханиф: «Это не краткосрочный проект. Потребуется 15–20 лет, чтобы талантливый малайзийский гонщик смог выступать на высочайшем международном уровне в Формуле 1.

Спешка при прохождении молодёжных серий недопустима, нужно дать гонщикам время закрепить свои навыки в каждой серии по карьерной лестнице. Для этого потребуется финансовая поддержка частных и государственных компаний. Мы сделаем всё, чтобы подготовка талантов в автомобильных гонках не оставалось от программы подготовки мотогонщиков.

Если однажды Формула 1 заинтересуется возвращением малайзийского этапа в календарь, мы обсудим этот вопрос с правительством. Взнос за проведение национального Гран При очень велик по сравнению с выплатами за проведение этапа MotoGP, решение о возвращении Формулы 1 в Малайзию должно приниматься сообща».