Пресс-служба госпиталя в Сиене опубликовала бюллетень о состоянии Алекса Дзанарди, который после произошедшей 19 июня аварии находился в палате интенсивной терапии с серьёзными повреждениями костей лица и головного мозга.

Дзанарди успешно вывели из состояния искусственной комы. Стабильность параметров и неврологическая картина позволили перевести пациента в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации. Сегодня Дзанарди перевезли в другой госпиталь.

Вальтере Джованни, директор госпиталя в Сиене: «Наши профессионалы будут и дальше помогать этому удивительному человеку и его семье на следующих этапах лечения.

Я благодарю нашу многопрофильную команду, которая заботилась о Дзанарди. Он провёл больше месяца в нашей больнице, перенёс три операции. Стабильность жизненно важных параметров позволила нам приостановить седативный эффект и перевести его в другое учреждение для неврологической реабилитации».