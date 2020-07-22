Жан Тодт: Если есть сомнения, нужно подавать протест

Президент FIA Жан Тодт прокомментировал второй протест Renault по поводу машин Racing Point, поданный в воскресенье в Будапеште…

Жан Тодт: «Копирование машин в Формуле 1 продолжается несколько десятков лет, команды адаптировали к этому свой производственный процесс. В прежние годы Эдриан Ньюи никогда не упускал возможность посмотреть на Ferrari на стартовой решётке.

Команда Renault подала протест, что тоже нормально. В Red Bull Racing тоже подали протест в Австрии, чтобы проверить легальность системы DAS на машинах Mercedes. Но всегда лучше сделать это до гонки, чем после.

Если есть сомнения, нужно подавать протест. В конечном счёте, всё зависит от вашей интерпретации правил. Те, кто лучше с этим справляется, получают преимущество, но всегда важно понимать границы дозволенного.

Сезон начался успешно. Всё прошло даже лучше, чем мы ожидали. Не зная, что произойдёт в мире, мы внедрили специальный протокол, которому все должны следовать. То, как это было сделано, достойно восхищения. Свой вклад внесли и местные власти, и федерация. Теперь наша цель – возобновить остальные чемпионаты под эгидой FIA».