На Сочи Автодроме появится фан-сектор команды Mercedes

Во время российского этапа Формулы 1 на Сочи Автодроме вновь будет открыт сектор для болельщиков команды Mercedes.

Фан-зона будет находиться на 201-м секторе главной трибуны напротив боксов чемпионской команды. Болельщики смогут понаблюдать за пит-стопами и работой механиков, а также увидят самые яркие моменты церемонии открытия и подиума.

Билеты в фан-сектор сильнейшей команды Формулы 1 последних лет можно приобрести по специальной ссылке.

Уик-энд Гран При России 2020 пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме.