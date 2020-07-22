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Автоспорт

На Сочи Автодроме появится фан-сектор команды Mercedes

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Во время российского этапа Формулы 1 на Сочи Автодроме вновь будет открыт сектор для болельщиков команды Mercedes.

Фан-зона будет находиться на 201-м секторе главной трибуны напротив боксов чемпионской команды. Болельщики смогут понаблюдать за пит-стопами и работой механиков, а также увидят самые яркие моменты церемонии открытия и подиума.

Билеты в фан-сектор сильнейшей команды Формулы 1 последних лет можно приобрести по специальной ссылке.

Уик-энд Гран При России 2020 пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме.

Источник:www.f1news.ru
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