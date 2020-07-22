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Автоспорт

Нюрбургринг близок к возвращению в календарь Формулы 1

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Автодром Нюрбугринг, в последний раз принимавший этап Формулы 1 в 2013 году, близок к возвращению в календарь в нынешнем сезоне.

По информации Racefans, включение Гран При Германии на Нюрбургринге в календарь Формулы 1 будет подтверждено вместе с этапами на португальской трассе Алгарве и в итальянской Имоле. Как ожидается, эти три гонки пройдут в октябре 2020 года.

Официальный представитель Нюрбургринга подтвердил факт переговоров с Формулой 1, но от дальнейших комментариев отказался.

Источник:www.f1news.ru
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