Нюрбургринг близок к возвращению в календарь Формулы 1

Автодром Нюрбугринг, в последний раз принимавший этап Формулы 1 в 2013 году, близок к возвращению в календарь в нынешнем сезоне.

По информации Racefans, включение Гран При Германии на Нюрбургринге в календарь Формулы 1 будет подтверждено вместе с этапами на португальской трассе Алгарве и в итальянской Имоле. Как ожидается, эти три гонки пройдут в октябре 2020 года.

Официальный представитель Нюрбургринга подтвердил факт переговоров с Формулой 1, но от дальнейших комментариев отказался.