В Ferrari объявили о перестановках в техническом отделе

Начало сезона получилось провальным для Ferrari – после трёх этапов команда занимает пятое место в Кубке Конструкторов, сильно уступая в скорости соперникам. Для исправления ситуации в Скудерии решили провести реструктуризацию технического департамента для «повышения его эффективности и упрощения структуры, чтобы каждый из отделов получил больше возможностей для выполнения поставленных перед ним целей».

В рамках реструктуризации был создан новый отдел «Повышения эффективности», который возглавил Энрико Кардиле. При этом другие основные департаменты остались без изменений: Энрико Гуалтьери продолжает отвечать за силовую установку, Симоне Реста – за шасси, а Лоран Мекис остался спортивным директором.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Как мы и намекали несколько дней назад, мы внесли изменения в структуру нашего технического департамента, чтобы ускорить разработку и улучшение характеристик машины. Нам нужно были эти изменения, чтобы определить чёткие границы ответственности и разграничить рабочие процессы, но при этом компания подтвердил веру в свои технические кадры.

Отдел, которым руководит Энрико Кардиле, сможет рассчитывать на опыт Рори Бёрна и такого именитого инженера, как Давид Санчес. Его отдел станет краеугольным камнем в модернизации машины.

Мы считаем, что у сотрудников Ferrari высочайший уровень – в этом отношении нам нечего завидовать главным соперникам. Однако нам пришлось пойти на решительные перемены, подняв планку ответственности руководителей отделов.

Мы говорили уже несколько раз, но можем повторить: мы начали закладывать основы, которые должны вывести команду на новый победный цикл. На это потребуется время, поэтому неудачи, которые мы испытываем сейчас, неизбежны. Однако мы должны решительно отреагировать на эти недостатки, чтобы как можно быстрее вернуться на вершину. Мы все этого хотим, и именно этого болельщики во всём мире ждут от нас».