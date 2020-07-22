В Haas обратили внимание на Роберта Шварцмана

Российский гонщик Роберт Шварцман уверенно начал сезон в Формуле 2 – после шести гонок у него на счету две победы и лидерство в личном зачёте чемпионата. Руководитель Haas Гюнтер Штайнер раннее отказывался приглашать в команду дебютантов, но такие результаты Шварцмана привлекли к нему внимание в американском коллективе.

Гюнтер Штайнер: «Роберт отлично выступает и уже выиграл две гонки. На мой взгляд, у него всё получается, а в прошлом году он стал чемпионом Формулы 3.

Я вполне допускаю, что мы можем пригласить в команду дебютанта. Теперь это не проблема, ведь они все приходят из Формулы 3 и Формулы 2 хорошо подготовленными. Когда в Формуле 1 дебютировал Шарль Леклер, мы не были готовы к работе с новичком, поскольку нам нужно было развивать команду. Однако сейчас мы понимаем, что справимся с новичком».

Контракты Кевина Магнуссена и Романа Грожана истекают в конце сезона. Комментируя перспективы их продления, Штайнер был краток: «В данный момент я никого не нанимаю на работу».