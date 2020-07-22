В Сильверстоуне могут пройти три гонки

Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии. Сейчас в чемпионате двухнедельная пауза, а затем участников ждёт вторая серия строенных этапов – две гонки в Сильверстоуне 2 и 9 августа и гонка в Барселоне 16 августа.

Однако в последние дни в Каталонии ухудшилась ситуация с распространением коронавируса, регистрируется всё больше новых случаев заболевания, что ставит под вопрос проведение этапа Формулы 1 в Барселоне. В результате в руководстве чемпионата задумались о том, чтобы отказаться от проведения Гран При Испании и вместо этого этапа провести 16 августа третью гонку подряд в Сильверстоуне. Ожидается, что решение будет принято в начале следующей недели.

При этом в Хоккенхайме готовы принять гонку в середине августа вместо Испании. Однако, скорее всего, к этому сроку в FOM не успеют создать на автодроме необходимую инфраструктуру для организации телевизионной трансляции, поэтому от варианта с гонкой в Германии придётся отказаться.

Сегодня же появился новый кандидат на проведение одного из этапов Формулы 1 осенью – Малайзия. В ближайшие дни ожидается официальное заявление организаторов Гран При Китая об отказе от проведения гонки в этом году, и место Шанхая в календаре может занять Сепанг.