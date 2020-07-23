Феттель перейдёт в Racing Point, Перес – в Alfa Romeo?

В дни Гран При Венгрии Себастьян Феттель говорил, что пока не определился с планами на 2021 год. По словам Себастьяна, он может как продолжить карьеру в Формуле 1, так и уйти.

По информации официального сайта чемпионата, четырёхкратный чемпион мира уже получил от Racing Point предложение о контракте на следующий сезон. Если Себастьян примет предложение команды, которая со следующего года будет называться Aston Martin, то займёт место Серхио Переса, контракт которого содержит пункт о досрочном расторжении.

В таком случае у Переса останется не так много вариантов для продолжения карьеры в чемпионате. Серхио уже говорил, что к нему обращались представители другой команды, но какой конкретно, не назвал. По слухам, речь идёт об Alfa Romeo, где Пересу предлагают заменить Кими Райкконена, у которого в конце сезона истекает контракт.

Alfa Romeo необходим опыт Переса, но самому Серхио может быть не так интересно выступать за команду из Хинвила, поскольку для него такой переход станет шагом назад. Впрочем, у мексиканца нет других вариантов, за исключением Haas, если он хочет остаться в Формуле 1. В свою очередь окружение гонщика уверяет, что Перес не намерен уходить из чемпионата, поэтому вариант с Alfa Romeo Серхио готов рассмотреть.