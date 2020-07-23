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Карлос Сайнс: Мы отлично ладим с Леклером

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После трёх гонок сезона McLaren занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая Ferrari. Карлос Сайнс, который в 2021-м перейдёт из британской команды в Скудерию, не жалеет о своём решении.

Карлос Сайнс: «Я знаю, сейчас возникает много вопросов о форме Ferrari, но если вспомнить историю, то окажется, что Ferrari – самая успешная команда в Формуле 1. Я согласен с тем, что сейчас Ferrari сложно добиться успеха, но если вы считаете себя подходящим для этой команды, а я себя таким считаю, то почему бы не воспользоваться шансом?

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Сейчас одна команда доминирует в Формуле 1 – Mercedes. Год за годом у них наибольшие шансы на титул, но я считаю, что переход в Ferrari – правильное решение.

У меня хорошие отношения с Шарлем Леклером. Мы с ним никогда не были напарниками, но мы много общались ещё до того, как я подписал контракт с Ferrari. Думаю, мы станем отличными напарниками. Мы оба молоды и предельно мотивированы. Шарль – весёлый парень, хотя и не такой озорной, как Ландо. Он – хороший человек, и вместе мы будем весело проводить время».

Источник:www.f1news.ru
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