Кристиан Хорнер: Снимаю шляпу перед Mercedes

В авторской колонке на сайте команды руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвёл итоги прошедшего Гран При Венгрии…

Кристиан Хорнер: «Я по монитору следил за кругом Макса на стартовую решётку и видел, как он широко выехал в связке шестого-седьмого поворотов. Он атаковал на сухих участках трассы, чтобы синхронизировать восьмую передачу на спуске перед 12-м поворотом. Асфальт оказался более скользким, чем он думал, а шины уже остыли – никто не поверил своим глазам, когда он врезался в барьер.

К счастью, ему удалось запустить двигатель и вернуться на трассу. Мы не знали, насколько серьёзные повреждения, поэтому нужно было быстро решать, звать его на пит-лейн или попробовать устранить повреждения на стартовой решётке, чтобы Макс не потерял позицию на старте. Механики встретили Макса в конце решётки и докатили машину до его стартовой позиции, не имея представления, сколько потребуется времени на устранение поломки.

По телевизионной картинке мы определили, что сломаны рулевая тяга и толкатель, но мы не знали, повреждены ли поперечный рычаг или стойка подвески. Если бы они были сломаны, то гонка Макса закончилась бы, даже не начавшись.

Самое смешное, что в тот момент меня это совершенно не беспокоило. Я чувствовал, что если кто-то и сможет устранить поломку, то только наши механики. Как только Макс добрался до решётки, они приступили к работе, но важнее всего было проверить все компоненты, чтобы убедиться в их безопасности.

В итоге всё получилось, но у механиков была гонка на время. Было непросто всё заменить из-за сложности конструкции. Нужно обладать навыками пианиста, чтобы работать в условиях очень плотной компоновки всех элементов.

Наши парни под руководством первого и главного механика сделали всё идеально, тогда как остальные продолжали заниматься обычными процедурами подготовки машины к старту. Работа была отлично скоординирована. Примерно за пять минут до «часа Х» главный механик подмигнул мне и сказал, что всё в порядке, а за 25 секунд до истечения времени на машину установили колёса.

Остальные механики команды помогали парням на решётке. Это было ярким примером командной работы, которая позволила выиграть гонку со временем. Наши партнёры из TAG Heuer могут быть довольны, ведь мы не сдались!

В боксах механиков встретили овациями, но им нужно было быстро успокоиться, поскольку по ходу гонки предстояло проводить пит-стопы. И им удалось заменить шины за две секунды, что стало самым быстрым пит-стопом в гонке – в третий раз подряд. Феноменальная работа команды.

Алекс Элбон фантастически проводит гонки в этом году. В Австрии он едва не одержал первую победу, а в Венгрии отлично отыгрался. Нам осталось только предоставить в его распоряжение машину, которая будет лучше подходить ему в квалификации, и тогда его результаты станут лучше.

В Венгрии наша команда традиционно сильна, но в прошлую пятницу всё пошло не по плану. Механики даже нарушили комендантский час, но скорость машины всё равно оставляла желать лучшего, и гонщикам не нравилась её непредсказуемость. Переменчивая погода не дала сравнить настройки в разных сессиях, что сильно усложнило наш прогресс.

В итоге после квалификации наши гонщики оказались седьмым и тринадцатым. Честно говоря, субботний вечер получился довольно удручающим. Это был один из тех уик-эндов, когда у нас ничего не получалось несмотря на напряжённую работу. Однако всегда можно быть уверенным в том, что наша команда никогда не сдаётся.

В воскресенье мы были полны энергией – можете представить наши чувства, когда Макс оказался в стене. Но за исключением этого инцидента оба гонщика блестяще провели гонку, а машина была быстрее, чем ожидалось. Макс забыл об инциденте, что стало свидетельством его зрелости, а Алекс атаковал и обогнал нескольких самых опытных гонщиков чемпионата.

Мы знаем, что у Mercedes очень быстрая машина, и Racing Point тоже сильны. Для нас стало спасением, что Алекс смог опередить Серхио Переса, а Макс разделил на финише двух гонщиков Mercedes.

Следующий этап – в Великобритании. Одни из моих первых воспоминаний о Формуле 1 связаны с 1991 годом. У меня тогда ещё не было водительских прав, но уже был VW Beetle с большим задним спойлером от Porsche и выхлопными трубами по бокам.

В том году шинным поставщиком в Формуле 1 была компания Goodyear, и примерно за месяц до Гран При Великобритании они проводили двухдневные тесты в Сильверстоуне. Тогда я впервые увидел машину Формулы 1 на трассе.

Я прогулял школу и поехал в Сильверстоун. Мне удалось найти дыру в заборе и пройти на пит-лейн. Оказавшись там, я не собирался уходить. Мне удалось встать перед боксами Williams – на тестах работал Найджел Мэнселл. Эта была одна из тех машин, которую спроектировал Эдриан Ньюи.

Я встретил Найджела, и он был очень добр, уделив мне время. Когда я вернулся на пит-лейн, то встретился лицом к лицу с Айртоном Сенной. Он обратил внимание на мою куртку с нашивками картинговой команды, за которую я выступал. Он узнал логотип одного из производителей и начал меня расспрашивать о картинге.

Таким образом, за один день я встретился не только со своим кумиром детства, Найджелом Мэнселлом, но и с иконой Формулы 1 – Сенной. Я возвращался домой на своем VW Beatle и чувствовал себя на седьмом небе. Та поездка не помогла улучшить мои школьные оценки, но я отлично провёл день!

В Сильверстоуне будет очень странно без болельщиков. Обычно зрители приезжают в среду и создают настоящую атмосферу фестиваля независимо от погоды. Они одни из лучших, если не лучшие болельщики, которых мы видим. Так что гонка при пустых трибунах будет очень странной. Забавно, что когда гаснут красные огни светофора, ты больше ничего не замечаешь, кроме машин. И только после финиша во время церемонии награждения нам будет не хватать приветствия зрителей.

Снимаю шляпу перед Mercedes – они построили очень быструю машину, и нам нужно много работать, чтобы догнать их, но на этой задаче сосредоточена вся команда. Мы должны решить наши проблемы, но я думаю, мы сможем сделать RB16 очень хорошей машиной – главное выжать из неё максимум и решить проблемы с управляемостью».