Вчера Алекса Дзанарди перевезли в реабилитационный центр, где он продолжает восстановление после аварии, произошедшей 19 июня. Сын гонщика Никколо Дзанарди рассказал о состоянии отца.

Вопрос: Как ваш отец себя чувствует?

Никколо Дзанарди: Если не вдаваться в подробности, то отцу немного лучше. Врачи подробно рассказали о том, что его ждёт. К счастью, они сообщили много обнадёживающих новостей. Но лучшая из них – что сегодня, спустя месяц после аварии, он уже начинает восстановление.

Вопрос: Можно ли сказать, что ему больше ничего не угрожает?

Никколо Дзанарди: Угрозы для жизни больше нет, и это уже о многом говорит. Однако ему предстоит пройти долгий путь реабилитации. Мы к этому готовы. Кроме того, мы рады, что его реабилитация идёт более быстрыми темпами, чем ожидалось. Но в этом нет ничего удивительного – это же мой отец! Он очень энергичный и невероятно сильный человек.

Вопрос: Он в сознании? Вы общались с ним?

Никколо Дзанарди: Общение – это совершенно другое. Но мы видим воодушевляющие признаки. Я повторю – реабилитация займёт много времени. В отличие от моей матери, я хотел бы больше рассказать о его состоянии. Я хотел бы ответить на все вопросы тех, кто его любит и пишет нам, чтобы узнать его новости, но мы действительно не знаем, как всё пройдёт.

Вопрос: Он чувствует ваше присутствие?

Никколо Дзанарди: Да, и это важно. Мы всегда были рядом с ним, даже в Сиене. Я не упускал ни одной возможности навестить его в госпитале.

Вопрос: Вы разговариваете с ним? Он вас слышит?

Никколо Дзанарди: Конечно, мы разговариваем с ним. Теперь это возможно, ведь он больше не находится в состоянии искусственной комы. Мы с врачами разделили задачи: мы даём ему эмоциональные стимулы, а врачи – неврологические.

Вопрос: С такой командой поддержки можно не сомневаться в успехе…

Никколо Дзанарди: Я уверен, что отец справится. В этот раз у него тоже всё получится. И когда-нибудь мы поговорим об этом. Он расскажет обо всём мне, а затем – моим будущим детям. Мы с матерью в этом уверены.

Вопрос: Как она себя чувствует?

Никколо Дзанарди: Она очень устала, но стала спокойнее. Кроме того, я рядом с ней. Мне 21 год. Когда произошла первая серьезная авария, я никак не мог ей помочь – я был совсем маленьким. Я был очень маленьким и ничего не помню. На этот раз моя очередь быть старшим в доме.

Вопрос: Вероятно, в такие моменты быстрее взрослеешь…

Никколо Дзанарди: Да, мне пришлось быстро повзрослеть за этот период, но всё в порядке.

Вопрос: Врачи сказали вам, восстановится ли зрение Алекса?

Никколо Дзанарди: Проблема со зрением – наименее важная на данный момент. Сейчас нужно понять, сможем ли мы с ним снова общаться. У нас впереди долгий путь, но теперь должно быть проще.

Вопрос: Вы не одиноки – вся Италия переживает за Алекса Дзанарди.

Никколо Дзанарди: Да, я видел и слышал это. Каждый мой пост в Instagram становится “вирусным”. И его, и нас окружили такой заботой! В такой период я иногда задумываюсь, как же нам повезло. Я даже не осмеливаюсь думать, что какой-нибудь человек, оказавшийся в подобной ситуации, должен справиться с ней в одиночку.