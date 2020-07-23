Шовлин: Шины Hard давали Боттасу шансы на обгон

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, почему во второй половине гонки в Венгрии в команде решили провести дополнительный пит-стоп Валттери Боттаса, и почему финну поставили шины Hard.

Эндрю Шовлин: «В конце гонки мы решили провести пит-стоп Валттери, поскольку считали, что это даст нам наибольшие шансы на обгон. К тому моменту он застрял позади Макса Ферстаппена, но не мог обогнать. При этом шины на машине Валттери и Макса были примерно в одинаковом состоянии, что тоже не позволяло Валттери добиться достаточной разницы в скорости, чтобы провести обгон. Макс же сдерживал темп, контролировал износ шин и комфортно удерживал Валттери позади.

Когда Боттас заехал в боксы, Макс начал атаковать, поскольку понимал, что Валттери хоть и потерял время на пит-стопе, но у него более быстрые шины. Почему мы поставили ему Hard? По той причине, что у нас не осталось других – к тому моменту два комплекта Medium уже были использованы, а состав Soft не слишком подходил из-за быстрой деградации. Да, после остановки можно было бы проехать несколько по-настоящему быстрых кругов на Soft, но шины довольно быстро потеряли бы эффективность.

Состав Hard очень долговечный, и при этом позволял показывать лучшее время на круге, в чём мы и убедились. К сожалению для нас, гонка оказалась слишком короткой – Валттери не хватило всего нескольких кругов, чтобы догнать Ферстаппена. Однако переход на Hard – был единственным шансом дать ему возможность побороться в конце гонки, но, к сожалению, на этот раз время сыграло против нас».

Шовлин также рассказал, что перед стартом на формировочном круге Льюису Хэмилтону пришлось поволноваться: «Льюис сообщил о проблеме на формировочном круге – он опасался, что двигатель заглохнет. На самом деле, это была проблема с датчиком, регулирующим холостой ход.

Проблемы как таковой не было, двигатель бы не заглох, но мы не могли сказать Льюису, что всё в порядке, поскольку по правилам не имеем права переговариваться с гонщиком во время формировочного круга. Мы знали, что всё нормально, но до старта ему пришлось поволноваться».