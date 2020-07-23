Штайнер вступился за Грожана после критики Хэмилтона

После финиша Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон раскритиковал одного из руководителей ассоциации гонщиков Формулы 1 GPDA Романа Грожана. Не называя гонщика Haas напрямую, Льюис обвинил Грожана в том, что он предпринимает недостаточно действий в борьбе против расовой дискриминации.

«Во главе GPDA стоят трое гонщиков, и двое из них активно поддерживают эту инициативу, но третий не склонен думать, что важно продолжать», – говорил в Венгрии Льюис, отмечая поддержку своей позиции со стороны Алекса Вурца и Себастьяна Феттеля.

Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер начал заочную полемику с Льюисом, вступившись за своего гонщика: «Каждый волен делать то, что хочет. Я хорошо знаю Романа и уверен, что он выступает против расизма. Надо задаться вопросом, как действовать дальше. Если в следующий раз мы не встанем на колено, то это не будет означать, что мы – расисты.

Команда поддерживает Романа. Мы живём в свободном мире, и он сам может решить, как поступать».