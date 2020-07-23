В России заработал сервис F1 TV Pro

В начале июля было объявлено о запуске в России сервиса F1 TV Pro, который позволяет смотреть гонки Формулы 1 в прямом эфире через Интернет. С сегодняшнего дня российские болельщики могут оформить подписку на сервис.

В России доступны два варианта подписки на F1 TV Pro – с ежемесячной оплатой и годовая подписка с разовой оплатой. Подписка на один месяц в России стоит 5,99 евро (примерно 500 рублей в зависимости от курса на день покупки), но годовая подписка выгоднее – 49,99 евро (примерно 4150 рублей).

За эти деньги зрители получат доступ к просмотру в прямом эфире всех сессий Формулы 1, Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche, доступ ко всем радиопереговорам и всем камерам, установленным на машинах, расширенную версию официального тайминга, а также видеоархив гонок с 1981 года.

Просмотр F1 TV Pro доступен как при помощи официального приложения для iOS и Android, так и на сайте сервиса через браузер.