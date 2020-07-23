Видео: Даниил Квят и CASIO EDIFICE в гостях у F1News.ru

23 июля у читателей F1News.ru была возможность посмотреть в прямом эфире интервью с Даниилом Квятом, гонщиком команды AlphaTauri, в организации которого нам помогал часовой бренд Casio Edifice.

Часть вопросов для этого интервью прислали читатели, и касались они не только гонок, но и увлечений Даниила, любимых занятий, которым он посвящает свободное время.

Вот только один пример: Вячеслав из Москвы поинтересовался, литературу каких жанров Даниил предпочитает и может ли назвать свои любимые произведения.

«Честно говоря, я люблю многие жанры, – ответил Квят. – Я читал и Льва Толстого, и Достоевского – немного грустные и депрессивные книги, так скажем. Но мне нравится и русская классика, и автобиографии знаменитых спортсменов, и комедийные книги, поэтому я не стал бы выбирать что-то одно. Мне очень понравилась автобиография Майка Тайсона, понравилась “Война и мир”, естественно…»

Также стоит процитировать ответ Даниила на вопрос, присланный Артёмом из Краснодара: что больше всего не устраивает в современной Формуле 1, и что хотелось бы изменить в первую очередь?

«Думаю, просто чтобы пелотон стал “ближе”, чтобы все команды боролись в одной секунде, чтобы у всех был шанс на подиум – вот и всё», – считает наш собеседник, и думается, что с ним готовы согласиться очень многие.

К сожалению, наше общение длилось несколько меньше, чем мы планировали, и причина тому была чисто техническая – в телефоне гонщика разрядилась батарея. Отнесём это к разряду форс-мажорных обстоятельств.

Если вам не удалось следить за разговором с Даниилом Квятом в прямом эфире, то вы можете посмотреть запись интервью на Youtube.