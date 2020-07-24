Берни Экклстоун: Льюис, не думай о цвете кожи

В конце июня Берни Экклстоун дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором затронул тему расизма. Комментарии бывшего главы Формулы 1 не понравились Льюису Хэмилтону, который назвал их «невежественными». Заочная полемика на тему расовой дискриминации между Берни и Льюисом продолжилась – в свежем выпуске лондонской газеты Daily Mail Экклстоун обратился к гонщику Mercedes.

Берни Экклстоун: «Льюис мог бы начать рассказывать, что люди с не белым цветом кожи, работающие в командах Формулы 1, имеют такие же возможности, как и белые.

Льюис, ты утверждаешь, что я необразованный и невежественный, однако у меня точно такое же образование, как у тебя. По крайней мере, у меня на это есть причина – я ходил в школу во время войны, и условия для учебы не всегда были подходящими. Тебе повезло, ведь если бы я получил полноценное образование, возможно, Формула 1 была бы другой, и ты бы не зарабатывал столько, сколько зарабатываешь. Да, я тоже сделал состояние на Формуле 1, но я умел зарабатывать деньги и до прихода в чемпионат.

Твоя очередная победа в чемпионате будет следствием твоего таланта и того, что тебе удалось оказаться в правильное время в правильном месте. Как и большинство успешных людей, ты добился всего благодаря небольшому везению и напряжённой работе. Однако ты – особенный гонщик и особенный человек.

Не думай о цвете твоей кожи, думай о цвете твоих мыслей. Все люди родились одинаковыми, и мы должны одинаково мыслить. Не завидуй другим. Просто становись лучше и догоняй других. В каждом из нас есть что-то, что отличает нас от других.

Кто-то ниже, кто-то выше, кто-то стройнее, кто-то крупнее, а кто-то лучше выглядит. Используй это, чтобы быть довольным собой, а не чтобы ранить других. Мы родились равными, и мы должны жить равными. Что касается моего отношения к чёрным, то я увёз Формулу 1 из Южной Африки после того, как белый южноафриканец убил чёрного журналиста за его статьи.

Во время одного из гоночных уик-эндов я арендовал машину с водителем. Вместе с Йоханом Риндтом, гонщиком Формулы 1, мы ехали на трассу. По дороге шёл чёрный человек, и наш белый водитель поравнялся с ним, открыл окно и тростью ударил его, чтобы он отошёл к обочине.

Я закричал на водителя, чтобы он остановил машину. Мы с Йоханом высадили водителя из машины, посадили в неё чёрного человека и довезли его до места, откуда он мог в безопасности идти дальше. Полиция едва не арестовала меня за это. Я им всё объяснил, но они даже не хотели разбираться в произошедшем. Вот так всё и было.

В моей жизни было много подобных инцидентов. Жизнь несправедлива. Мы должны воспитывать молодое поколение».