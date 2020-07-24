e-Sport: Гарсия опередила Сидоркову после этапа на Сузуке

Испанская гонщица Марта Гарсия успешно провела этап W Series Esports League, выиграв две из трёх гонок на виртуальной трассе в Сузуке, что позволило ей опередить Ирину Сидорков в личном зачёте серии. 17-летняя участница российской программы SMP Racing теперь находится на третьей строчке, уступая испанке 22 очка.

Это был седьмой этап виртуальной серии, и Гарсия одержала победы в 1-й и 3-й гонках и финишировала 4-й во второй, набрав 56 очков, тогда как Ирина заработала вчера только 17 очков.

В первой гонке она финишировала 6-й, хотя стартовала с 3-й позиции, во второй была 11-й, в третьей – только 17-й.

«Вчера удача совсем отвернулась, – прокомментировала Ира в социальных сетях. – Три кибергонки, и все три мимо. Очень обидно, учитывая, что скорость была, и квалификации получились, несмотря на отсутствие времени для тренировок на этой трассе.

В первой гонке совсем оказалась не готова к такому замедлению машины, идущей впереди меня на 2-м месте, вторая гонка (с реверсивным порядком старта) начиналась хорошо: с 14-го места доехала уже до 5-го, где и встретила “тёплый прием”, а гонка 3 – это что-то новое. Просто глюк программы, все зависло, а когда снова включилось, то я уже была где-то вне трассы. Извините, что не смогла вчера подарить вам положительных эмоций!»

После семи этапов Бейтске Виссер по-прежнему сохраняет лидерство, у неё уже 330 очков, Марта Гарсия набрала 279, у Ирины Сидорковой – 257. Восьмой этап W Series Esports League пройдёт на австралийской трассе Маунт-Панорама в следующий четверг.