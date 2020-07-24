На Нюрбургринге надеются надолго вернуться в Формулу 1

В пятницу было официально подтверждено, что Нюрбургринг примет 11-й этап сезона 2020 года. В последний раз гонка Формулы 1 на этом классическом немецком автодроме прошла семь лет назад.

Мирко Маркрофт, управляющий директор Нюрбургринга, надеется, что неожиданное возвращение в календарь чемпионата приведёт к подписанию долгосрочного контракта с Формулой 1.

В своё время, начиная с 2009 года Нюрбургринг принимал Гран При Германии поочерёдно с Хоккенхаймом, но затем там отказались от этой практики из-за финансовых проблем. И вот теперь стало известно, что во второй уик-энд октября эта трасса вновь примет этап чемпионата, названный Гран При Айфеля.

«Мы всегда поддерживали контакты с Формулой 1. В последние несколько недель переговоры стали более интенсивными, и, к счастью, мы смогли подписать контракт, который вполне устраивает обе стороны, – приводит слова Маркфорта австрийское издание Motorsport-Magazin. – Наилучшим вариантом для нас было бы вернуться к прежней практике, когда гонки попеременно проходили на двух автодромах. Думаю, это бы помогло и нам, и Хоккенхайму.

В настоящее время мы полностью сосредоточены на этом сезоне – посмотрим, какое будет продолжение. Хорошо, что Германия не окончательно исчезла с карты Формулы 1, хотя перед началом чемпионата картина была именно такая».