Подтверждены этапы на Нюрбургринге, в Портимао и Имоле

Сегодня подтверждены ещё три этапа сезона 2020 года: в октябре и начале ноября гонки пройдут на Нюрбургринге, в Портимао и Имоле. Причём португальская трасса будет впервые принимать национальный Гран При.

Также организаторы чемпионата официально объявили, что из-за пандемии коронавируса, связанных с этим ограничений и соображений безопасности, провести гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде в этом году не представляется возможным.

Зато в историю Формулы 1 будут вписаны новые страницы, поскольку классический немецкий автодром примет гонку, которая получила название «Гран При Айфеля» – так называется нагорье на западе Германии, в районе которого расположен Нюрбургринг.

А в Имоле пройдёт Гран При Эмилии-Романьи – на территории этого региона, одного из самых больших в Италии, находится город Имола.

Три этих этапа также пройдут подряд, разделённые лишь недельными интервалами.

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Мы рады, что продолжаем быстро прогрессировать, занимаясь составлением наших планов на сезон 2020 года, и рады видеть, что Нюрбургринг, Портимао и Имола дополнили пересмотренный календарь.

Мы хотим поблагодарить промоутеров, команды и FIA за поддержку наших усилий, направленных на то, чтобы болельщики даже в этот беспрецедентный период смогли насладиться интересными гонками.

Мы также хотели бы выразить уважение нашим прекрасным партнёрам в Северной и Южной Америке. Теперь мы будем с нетерпением ждать следующего сезона, когда они вновь смогут порадовать миллионы болельщиков во всём мире».

На настоящий момент календарь сезона состоит уже из 13 подтверждённых этапов, три из которых прошли. Таким образом, Формула 1 близка к достижению обещанного минимума в 15 Гран При. В ближайшие недели ожидается заявление о следующих дополнениях к календарю сезона 2020 года.

Дата

Этап

Трасса

11/10

Гран При Айфеля

Нюрбургринг (Германия)

25/10

Гран При Португалии

Портимао (Португалия)

01/11

Гран При Эмилии-Романьи

Имола (Италия)