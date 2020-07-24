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Автоспорт

Серхио Перес переживает из-за отмены Гран При Мексики

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Серхио Перес уже 15 лет выступает в Европе, но его связь с родиной не стала слабее, и, конечно, он был просто счастлив, когда в календарь чемпионата вернулся Гран При Мексики, где у него огромная армия болельщиков.

Но сегодня было официально подтверждено, что из-за пандемии коронавируса в календаре сезона в этом году не будет ни одного этапа в странах Северной и Южной Америки, в том числе отменена и гонка в Мехико.

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«Я так хотел в этом году быть со всей моей страной, ведь я ощущаю огромную поддержку буквально от всех мексиканцев, – написал расстроенный Перес на своей странице в Twitter. – Но сейчас важно выбираться из всей этой ситуации, проявляя заботу друг о друге, и я знаю, мой народ всегда со мной, в какой бы стране мира я ни находился!»

Источник:www.f1news.ru
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