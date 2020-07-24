Трассы, которые в теории могут принять гонки в 2020 году

В Формуле 1 продолжается сложная работа по составлению осенней части календаря сезона, хотя вариантов остаётся всё меньше.

Руководство чемпионата вдруг обратило внимание на трассы, которые раньше никогда не принимали Гран При, и вот уже в сентябре на итальянском автодроме в Муджелло пройдёт Гран При Тосканы.

Всего в мире есть 44 трассы, имеющие сертификацию FIA Grade 1, что даёт им право принимать гонки Формулы 1. Если вычесть из этого числа те автодромы, где этапы чемпионата в этом сезоне уже прошли или ещё пройдут (т.е. Шпильберг, Будапешт, Сильверстоун, Барселона, Спа, Монца, Муджелло и Сочи), то останется 36 трасс.

Также надо исключить те из них, на которых этапы были отменены из-за пандемии (Мельбурн, Зандфорт, Ле-Кастелле, Сузуку, Монако, Баку и Сингапур), и два автодрома в Северной Америке (Остин и Монреаль), поскольку эпидемиологическая обстановка по ту сторону Атлантики остаётся довольно тяжёлой, и при этом гонки, которые проходят на этом континенте, сопряжены с крайне высокими затратами на логистику. По тем же причинам вероятность проведения Гран При Мексики и Бразилии тоже невелика.

Остаётся 22 автодрома. Но и азиатское направление не вызывает особого оптимизма. Ожидается, что Гран При Китая вскоре будет официально отменён, и теоретически остаются шансы, что Формула 1 может отправиться во Вьетнам и Малайзию в ноябре, но они тоже минимальны.

В Европе есть ещё 12 трасс, имеющих право принимать этапы чемпионата мира: Хоккенхайм и Нюрбургринг в Германии, Имола и Фьорано в Италии, Kymi Ring в Финляндии, Эшторил и Портимао в Португалии, автодром им. Рикардо Тормо, Motorland Aragon и Херес в Испании, автодром в Стамбуле и, наконец, Moscow Raceway.

В Хоккенхайме уже окончательно поставили крест на гонке Формулы 1 в этом году, и больше всего шансов принять Гран При у трёх трасс: у Имолы, Нюрбургринга и Портимао.

Но времени остаётся всё меньше, причём, судя по сообщениям из Каталонии, эпидемиологическая статистика остаётся там крайне тревожной, что ставит под сомнение проведение уже подтверждённого Гран При Испании. В качестве альтернативного варианта называется Сильверстоун, где могут состояться три гонки, разделённые недельным интервалом: 2, 9 и 16 августа.

Концовка сезона должна пройти в странах арабского мира: вероятно, две гонки примет бахрейнский Сахир, а финал чемпионата по традиции запланирован в Абу-Даби. Впрочем, в этом регионе есть ещё три трассы, имеющие необходимую сертификацию, хотя там никогда не проводились этапы Формулы 1: катарский Лосаил, кувейтский Motor Town и автодром в Дубае. По крайней мере, в тех краях и осенью будет погода, вполне подходящая для Формулы 1.