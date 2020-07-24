” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/737c1315dbe3ca62065bead0fd34f0a7.jpg” alt=”В AlphaTauri решают проблему с коробкой передач” width=”100%” />

Пьер Гасли не финишировал в Гран При Венгрии из-за проблем с коробкой передач. Руководитель команды Франц Тост рассказал, что команда ранее не сталкивалась с подобными проблемами, и пытается их решить, чтобы не допустить повторения в будущем.

Франц Тост: «Ранее мы не сталкивались ни с чем подобным. Я надеюсь, что мы найдём причину. Скорее всего, это механическая поломка, поскольку с конструкцией трансмиссии всё в порядке – она проехала тысячи километров на испытательном стенде. Надеюсь, больше такого не повторится.

Всё это очень огорчает. Никогда не хочется видеть дым из машины. Прежде всего, коробка передач должна работать. Вероятно, какие-то проблемы возникли с обвесом или засорился фильтр.

Если бы не сход, то Пьер финишировал бы в первой десятке. Однако реальность такова, что в Венгрии одна наша машина сошла, а вторая финишировала на двенадцатой позиции – результаты недостаточно хороши».