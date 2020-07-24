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В AlphaTauri решают проблему с коробкой передач

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Пьер Гасли не финишировал в Гран При Венгрии из-за проблем с коробкой передач. Руководитель команды Франц Тост рассказал, что команда ранее не сталкивалась с подобными проблемами, и пытается их решить, чтобы не допустить повторения в будущем.

Франц Тост: «Ранее мы не сталкивались ни с чем подобным. Я надеюсь, что мы найдём причину. Скорее всего, это механическая поломка, поскольку с конструкцией трансмиссии всё в порядке – она проехала тысячи километров на испытательном стенде. Надеюсь, больше такого не повторится.

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Всё это очень огорчает. Никогда не хочется видеть дым из машины. Прежде всего, коробка передач должна работать. Вероятно, какие-то проблемы возникли с обвесом или засорился фильтр.

Если бы не сход, то Пьер финишировал бы в первой десятке. Однако реальность такова, что в Венгрии одна наша машина сошла, а вторая финишировала на двенадцатой позиции – результаты недостаточно хороши».

Источник:www.f1news.ru
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