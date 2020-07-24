Пятница, 24 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Формуле 1 не планируют отказываться от гонки в Испании
Автоспорт

В Формуле 1 не планируют отказываться от гонки в Испании

AdminНет комментариев
Добавлено

Накануне немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что в руководстве Формулы 1 задумались отказаться от проведения Гран При Испании 16 августа и вместо этапа в Барселоне провести третью гонку подряд в Сильверстоуне. Связано это с ухудшением ситуации с коронавирусом в Каталонии, где регистрируется всё больше новых случаев заболевания.

Однако по последним сведениям речи о замене Гран При Испании не идёт. Британское издание Racefans со ссылкой на свои многочисленные источники пишет, что в настоящее время вариант с тремя гонками в Сильверстоуне не обсуждается.

Читайте также:  Гонщики Racing Point о трассе в Монако

Таким образом, календарь Формулы 1 остаётся неизменным – 2 и 9 августа в Сильверстоуне пройдут Гран При Великобритании и Гран При 70-летия Формулы 1, а 16 августа – Гран При Испании в Барселоне.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Хоккенхайме отказались от планов провести гонку

В AlphaTauri решают проблему с коробкой передач
Кристиан Хорнер: Снимаю шляпу перед Mercedes

Видео: Даниил Квят и CASIO EDIFICE в гостях у F1News.ru

В России заработал сервис F1 TV Pro

Закрыть