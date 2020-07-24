В Хоккенхайме отказались от планов провести гонку

На протяжении нескольких месяцев немецкий Хоккенхайм упоминался в числе трасс, которые могут принять один из этапов Формулы 1 в 2020 году. Однако сегодня официальные представители автодрома заявили, что от идеи проведения гонки решено отказаться окончательно из-за финансовых сложностей и ограничений, связанных с коронавирусом.

«С самого начала переговоров мы открыто обозначили свою позицию, – заявил официальный представить немецкого автодрома. – Другими словами мы всегда подчёркивали, и нашли в этом полное понимание со стороны Формулы 1, что сможем организовать гонку, только если это не приведёт к финансовым убыткам по сравнению с обычной эксплуатацией трассы.

Мы уже потеряли миллионы евро из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и не могли позволить себе большего, поскольку несём ответственность перед компанией, сотрудниками и акционерами. При этом мы чётко дали понять, что намерены строго соблюдать все ограничения, введённые в федеральной земле Баден-Вюртемберг, которые в данный момент не позволяют проводить мероприятия со зрителями.

За последние недели мы проявили гибкость, но требования, для проведения гонки в Германии, оказались невыполнимыми, и в каком-то смысле на них повлияла конкуренция. В конце концов, для нас важнее собственный бизнес и стабильный выход из кризиса».