В McLaren объяснили подписание контракта с Риккардо

В следующем году Даниэль Риккардо присоединится к McLaren. По неофициальной информации австралиец будет получать в британской команде 10 млн. евро в год, а также бонусы – по 40 тысяч евро за каждое заработанное очко и 1 млн. евро за победу.

Учитывая форму McLaren, Риккардо может дорого стоить бюджету команды, но руководитель Андреас Зайдль объяснил причину приглашения Даниэля: «Мы не хотели оказаться в роли отстающих, поэтому вели активные переговоры с Даниэлем.

Нам пришлось быстро принимать решение, но мы довольны своим выбором. Контракт получился интересным для обеих сторон. Теперь мы с нетерпением ждём, когда Даниэль присоединится к McLaren. Он семь раз выигрывал гонки, и сейчас в команде нет гонщика подобного уровня, хотя Карлос и Ландо отлично справляются с работой».

Зайдль добавил, что в McLaren не рассматривали возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем: «Я высоко ценю Себастьяна – и как гонщика, и как человека. Однако мы никогда не предлагали ему место в McLaren. Как и все немецкие болельщики, я надеюсь, что Себастьян выйдет на старт в следующем году».