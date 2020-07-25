Алекс Дзанарди вновь помещён в реанимацию

Бывший гонщик Формулы 1 Алекс Дзанарди, больше месяца назад попавший в ДТП и получивший тяжёлые травмы, в пятницу вновь был помещён в палату интенсивной терапии. Это произошло через три дня после того, как его перевели в неврологический реабилитационный центр на берегу озера Комо.

Теперь он находится в реанимационном отделении миланского госпиталя Сан-Раффаэле в связи с «нестабильным клиническим состоянием», как явствует из заявления, сделанного Клаудио Дзаноном, главным врачом госпиталя Вальдуче, где Дзанарди провёл предыдущие дни.