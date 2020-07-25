BBC: Карантинные меры не коснутся Формулы 1

Сегодня днём британское правительство объявило о том, что все, кто прибывает в Великобританию из Испании, должны будут пройти двухнедельный карантин.

Но гоночный корреспондент BBC Эндрю Бенсон тут же пояснил, что для Формулы 1, а также для других самых популярных видов спорта («элитных», как написано в комментарии) будет сделано исключение, поэтому принятые срочные меры не угрожают проведению Гран При Испании.

По крайней мере, такой представляется ситуация вечером в это воскресенье. Но не исключено, что она ещё может измениться, поскольку эпидемиологическая ситуация в Каталонии остаётся весьма тревожной.