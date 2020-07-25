Бывший менеджер Боттаса верит в своего воспитанника

Валттери Боттас лидировал в личном зачёте чемпионата после двух гонок в Австрии, но после Гран При Венгрии картина изменилась, и финна опередил Льюис Хэмилтон, его напарник по команде Mercedes. И всё-таки Марко Койранен, бывший менеджер Боттаса, занимавшийся его карьерой, когда тот выступал в молодёжных сериях, верит в своего воспитанника.

«Первая гонка была отличной, он одержал победу, во второй занял 2-е место, что тоже нормально, но в третьей он сам себя наказал, – считает Койранен. – Его неудачный старт меня не порадовал, хотя гонку он провёл неплохо, сделав то, что мог и должен был сделать.

Надо помнить, что Валттери всё-таки соперничает с лучшими гонщиками мира. Выступление на Гран При Венгрии не даёт реального представления о его возможностях, но я считаю, что он сейчас в хорошей форме, и я в него верю.

Задача перед ним стоит очень сложная, хотя, возможно, не все это понимают. Хэмилтон – фантастический гонщик, может быть, лучший в истории Формулы 1, и чтобы его одолеть, Валттери должен немного прибавить. Но я верю в то, что ему по силу в этом году бороться за титул».